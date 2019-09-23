Алиханов: В Калининградской области созданы благоприятные условия для развития фармацевтического бизнеса

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-23T17:39:31+03:00

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В Калининградской области созданы благоприятные условия для развития фармацевтического бизнеса, инвестпроектов в сфере медицины и здоровьесбережения. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе IV Всероссийской GMP-конференции в Светлогорске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В качестве примера он назвал производство препарата «Мирамистин», организованное компанией «Инфамед К» в Багратионовском районе. За несколько лет вокруг этого якорного предприятия вырос целый индустриальный парк «Экобалтик».

- Это производство известного антисептика растет по несколько сотен процентов в год. Поэтому не верьте, если вам будут рассказывать, что Калининградская область – это сложное место для производства. Это одна из лучших территорий для организации бизнеса, для исследований и, вообще, деятельности в сфере медицины и фармации, в частности, – отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU