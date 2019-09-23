В ГИБДД сообщили, где установлены передвижные фоторадары на этой неделе

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-23T18:02:30+03:00

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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с 24 по 30 сентября.

Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 53 км 250 м;

Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 40 км 652 м;

Автодорога 27 ОП РЗ 27А-145 «Полесск-Большаково», 9 км 720 м;

Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 36 км 700 м;

Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 36 км 700 м;

Автодорога 27 ОП РЗ 27К-138 «Переславское-Круглово», 11 км 90 м;

Автодорога 27 ОП РЗ 27К-138 «Переславское-Круглово», 11 км 90 м;

Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 35 км 770 м;

Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 35 км 770 м;

Автодорога 27 ОП РЗ 27А-043 «Черняховск - Озёрск», 20 км 800 м;

Автодорога 27 ОП РЗ 27А-043 «Черняховск - Озёрск», 20 км 800 м;

Автодорога 27 ОП РЗ 27А-028 «Полесск - Гвардейск-Правдинск», 4 км 320 м;

Автодорога 27 ОП РЗ 27А-028 «Полесск -Гвардейск -Правдинск», 4 км 320 м;

Автодорога 27 ОП РЗ 27А-017 «Калининград-Долгоруково», 22 км 80 м;

Автодорога 27 ОП РЗ 27А-017 «Калининград-Долгоруково», 22 км 80 м.

ИСТОЧНИК KP.RU