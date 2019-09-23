ГИБДД напоминает водителям о запрете разворачиваться на двух перекрестках на ул. Шатурской

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-23T18:09:01+03:00

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Региональное управление ГИБДД напоминает калининградским водителям, что на двух перекрестках отремонтированной улицы Шатурской запрещено разворачиваться. Об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД.

При движение в сторону Калининграда на перекрестке с жилым микрорайоном и перекрестке с улицей Калининградской, разворот запрещен дорожными знаками.

- Ежедневно экипажи отделения ГИБДД проводят работу по выявлению и фиксации данных правонарушений. Водители, нарушившие ПДД привлекаются, к административной ответственности, - заявили в областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU