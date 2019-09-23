ГИБДД напоминает водителям о запрете разворачиваться на двух перекрестках на ул. Шатурской
Региональное управление ГИБДД напоминает калининградским водителям, что на двух перекрестках отремонтированной улицы Шатурской запрещено разворачиваться. Об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД.
При движение в сторону Калининграда на перекрестке с жилым микрорайоном и перекрестке с улицей Калининградской, разворот запрещен дорожными знаками.
- Ежедневно экипажи отделения ГИБДД проводят работу по выявлению и фиксации данных правонарушений. Водители, нарушившие ПДД привлекаются, к административной ответственности, - заявили в областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU