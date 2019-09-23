В Багратионовском районе судят охотника за незаконный отстрел трех косуль

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-23T18:20:53+03:00

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Багратионовский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который попался на незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В конце января этого году мужчина в одном из охотничьих угодий незаконно добыл трех косуль. Ущерб министерству природных ресурсов и экологии был оценен в 500 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ – незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU