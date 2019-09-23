В Калининграде неоднократно судимый работник автомойки угнал машину клиента

СЕГОДНЯ 18:32 2019-09-23T18:32:07+03:00

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В Калининграде сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили «Ниссан». У находившегося за рулем 31-летнего мужчины не было водительских прав, а также документов на машину.

В ходе проверки выяснилось, что водитель работал на автомойке, а машина принадлежит одному из клиентов.

- Калининградец пояснил, что взял ключи от чужой машины, чтобы отвезти жену. Владелец автомобиля обратился в полицию с заявлением об угоне, - отметили в пресс-службе полиции.

На злоумышленника, ранее судимого за грабеж и кражу, завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU