2019-09-23T18:57:31+03:00
Происшествия

В Черняховском районе в лесу заблудились две женщины

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В лесу в Черняховском районе в понедельник 23 сентября заблудились две женщины. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «Запад» в VK. Женщин ищут в лесном массиве вблизи поселка Овражное.

- На месте работает полиция и спасатели. С женщинами есть связь по мобильному телефону, они говорят, что слышат сирену спасателей. Процент заряда на мобильнике небольшой. Не факт, что женщины выйдут быстро. Хотя, конечно, мы на это надеемся, - сказал «Комсомолке» координатор поисков от волонтеров Александр Носовский. Он уточнил, что если до 7 часов женщин не выведут из леса, то из Калининграда в Черняховский район выдвинется группа волонтеров.

- Мы готовы подключиться. Предварительно сбор волонтеров назначен на 8 часов. Будем отрабатывать на отклик в лесу, – заключил Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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