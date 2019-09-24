В Калининградской области за сутки сгорели два автомобиля
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Два автомобиля сгорели в Калининградской области за минувшие сутки. Первый пожар случился на улице Елизаветинской в Калининграде в 23:00 в понедельник 23 сентября. Частично сгорел автомобиль «Ауди 100».
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в ночь на вторник 24 сентября пожарные по тревоге выезжали в поселок Узловое Краснознаменского района. В 00:09 поступило сообщение о возгорании машины. Полностью сгорел автомобиль «БМВ Х5». Причины пожаров устанавливают.
ИСТОЧНИК KP.RU