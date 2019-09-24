2019-09-24T10:23:34+03:00
Происшествия

За 20 тысяч рублей калининградец согласился стать «зиц-председателем»

Мужчина предоставил свой паспорт для регистрации фирмы, которую полиция сочла подозрительной
Игорь ОРЕХОВ
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Всего за 20 тысяч рублей54-летний житель Калининграда согласился предоставить свой паспорт неким деловым людям – для официальной регистрации деятельности юридического лица. Конечно, никакого фактического участия в финансово-хозяйственной деятельности и руководстве благополучно в итоге зарегистрированной компанией этот горожанин никогда не принимал. Ничуть этим обстоятельством не огорчаясь – деньги-то получены.

Огорчили «зиц-председателя» сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции регионального УМВД России, в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышедшие на след подозрительного общества с ограниченной ответственностью с патриотическим названием «Сварог».

- В дальнейшем незаконно созданное предприятие может быть использовано для незаконного вывода денежных средств за рубеж, уклонения от уплаты налогов, а также осуществления другой противоправной деятельности, - пояснили в полиции.

Добавив, что возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». А это означает, что номинальному директору фирмы и прочим ее сотрудникам (коли таковые отыщутся) может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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