В Калининграде 12 водителей привлекли к ответственности за чрезмерную тонировку
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области за минувшие выходные 12 водителей привлекли к административной ответственности за неправильную тонировку стекол. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления ГИБДД.
В ведомстве отметили, что при наличии чрезмерно затемненных стекол, инспекторы ГИБДД останавливают автомобили и проводят замер светопропускания.
- Госавтоинспекция напоминает, что отказ снять тонировку предусматривается в виде административного ареста до 15 суток, - добавили в управлении ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU