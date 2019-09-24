В Калининграде на семи улицах во вторник отключено электричество

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-24T10:39:47+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Летняя 14, 14а,18,22.

До 17 часов электричество отключено в микрорайоне Чкаловск на улице ул. Мира

Сегодня без электричества в связи с ремонтными работами в течение дня останутся дома на:

До 18 часов без электричества останутся дома на ул. Ал. Невского 56,54-54б, 58-58а, 60, 68, 81-87,57, 55, 64, 66, 66а, 77а. ул. Некрасова 9,11, ул. Верхнеозерная 16,22,16а,21,22а,18. ул. Голикова 18.

ИСТОЧНИК KP.RU