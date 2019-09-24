2019-09-24T11:07:09+03:00
Происшествия

В Калининграде водитель «Мерседеса» сбил пешехода и скрылся

В результате другого ДТП в Правдинском районе пострадали «Ауди» и пенсионер
Игорь ОРЕХОВ
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За сутки 23 сентября на калининградских автотрассах было зафиксировано два наезда автомобилей на пешеходов.

Сначала в 17 часов в Правдинском районе, на 3-ем километре шоссе между поселками Чехово и Армейское «Фольксваген» под управлением 31-летнего водителя сначала врезался в стоявший у правой обочины «Ауди», после чего сбил оказавшегося рядом 60-летнего мужчину. В результате пенсионер получил травмы.

Примерно в это же время в Калининграде, на автостоянке дома 30 по улице Театральной автомобиль марки «Мерседес» сбил (к счастью, не насмерть) 32-летнего горожанина. Водитель предпочел скрыться с места ДТП, и теперь его разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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