В Калининграде водитель «Мерседеса» сбил пешехода и скрылся
За сутки 23 сентября на калининградских автотрассах было зафиксировано два наезда автомобилей на пешеходов.
Сначала в 17 часов в Правдинском районе, на 3-ем километре шоссе между поселками Чехово и Армейское «Фольксваген» под управлением 31-летнего водителя сначала врезался в стоявший у правой обочины «Ауди», после чего сбил оказавшегося рядом 60-летнего мужчину. В результате пенсионер получил травмы.
Примерно в это же время в Калининграде, на автостоянке дома 30 по улице Театральной автомобиль марки «Мерседес» сбил (к счастью, не насмерть) 32-летнего горожанина. Водитель предпочел скрыться с места ДТП, и теперь его разыскивает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU