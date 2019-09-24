2019-09-24T11:09:24+03:00
Общество

Алиханов: Количество ДТП снижается, но не снижается количество смертельных аварий

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области снижается общее количество ДТП, однако не снижается количество смертельных случаев. Об этом входе заседания регионального правительства сказал губернатор Антон Алиханов.

- Мы видим, что общий травматизм понижается, но при этом гибель на дорогах не имеет «понижательной тенденции», последние два года у нас ситуация заморозилась, - сказал глава региона. -

Алиханов отметил, что важно досконально разбирать каждую ситуацию.

- На Солдатовском повороте станут невозможными аварии, потому что мы его закрыли, но мне лично хотелось более детального понимания, чтобы я знал, что делать, - добавил губернатор.

По его словам, власти будут повально вырубать придорожные деревья, необходимо делать дополнительные ограничения в виде знаков и камер, чтобы водители снижали скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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