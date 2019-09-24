Калининградец украл из магазина 12 банок кофе

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-24T11:14:56+03:00

Похищенный товар уголовник обменял на куда более крепкий напиток

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В Московском районе Калининграда из торгового зала магазина на улице Коммунистической похитили 12 банок растворимого кофе популярной марки.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили, что они зафиксировали момент кражи. Вскоре по разосланной ориентировке был задержан 38-летний горожанин. Ранее уже судимый калининградец оказался вовсе не отчаявшимся кофеманом: на допросе он сознался, что продал похищенное ради того, чтобы приобрести более крепкий напиток.

ИСТОЧНИК KP.RU