Калининградец украл из магазина 12 банок кофе
Похищенный товар уголовник обменял на куда более крепкий напиток
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В Московском районе Калининграда из торгового зала магазина на улице Коммунистической похитили 12 банок растворимого кофе популярной марки.
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили, что они зафиксировали момент кражи. Вскоре по разосланной ориентировке был задержан 38-летний горожанин. Ранее уже судимый калининградец оказался вовсе не отчаявшимся кофеманом: на допросе он сознался, что продал похищенное ради того, чтобы приобрести более крепкий напиток.
ИСТОЧНИК KP.RU