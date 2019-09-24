В Минздраве прокомментировали ситуацию с вакцинацией детей от гриппа в Советске

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-24T11:22:16+03:00

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Высокий процент отказов родителей от вакцинации детей против гриппа в Советске – это следствие «низкой способности» медиков убеждать в необходимости вакцинации. Такое мнение на заседании правительства во вторник, 24 сентября, высказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

- Понятно, что вакцина от гриппа не защищает на 100 процентов и не исключает возможность заболеть, но если этот иммунитет есть, то тяжелых форм будет значительно меньше, поэтому все равно прививаться нужно, - сказал Александр Кравченко.

По его словам, стартовавшая в регионе прививочная кампания имеет «амбициозные цели».

- Мы планируем привить половину населения, вакцинации подлежат дети с 6 месяцев, учащиеся всех образовательных учреждения, - сказал глава министерства. По словам Кравченко, власти уже купили более 504 тысяч доз вакцины от гриппа.

Напомним, в понедельник власти Советска сообщили, что в городских детсадах зафиксировано свыше 28 процентов отказов от прививок, всего 474 отказа. В школах – 25,3% отказов, всего 990 отказов.

ИСТОЧНИК KP.RU