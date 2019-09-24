На ул. Дзержинского в Калининграде при падении в автобусе пострадала пассажирка
Изменить размер текста:
В понедельник, 23 сентября, в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка рейсового автобуса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Дорожный инцидент произошел на улице Дзержинского. Водитель автобуса «Мерседес» в районе дома №128 применил резкое торможение и допустил падение в салоне 42-летней женщины.
В результате падения женщина получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU