На ул. Дзержинского в Калининграде при падении в автобусе пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-24T11:58:59+03:00

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В понедельник, 23 сентября, в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка рейсового автобуса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дорожный инцидент произошел на улице Дзержинского. Водитель автобуса «Мерседес» в районе дома №128 применил резкое торможение и допустил падение в салоне 42-летней женщины.

В результате падения женщина получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU