В Калининграде 19 служащих Росгвардии попались на сокрытии доходов и имущества
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В Калининградской области 19 сотрудников Росгвардии попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратура Калининграда в ходе проверки установила, что Росгвардейцы предоставили недостоверные и неполные сведения о своих доходах и имуществе.
В результате 19 служащих Росгвардии были привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU