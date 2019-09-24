В Калининграде 19 служащих Росгвардии попались на сокрытии доходов и имущества

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-24T11:59:34+03:00

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В Калининградской области 19 сотрудников Росгвардии попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Калининграда в ходе проверки установила, что Росгвардейцы предоставили недостоверные и неполные сведения о своих доходах и имуществе.

В результате 19 служащих Росгвардии были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU