В Калининград привезли футбольный Кубок России
Посмотреть на трофей можно в торговом центре «Европа»
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининград накануне матча «Балтика»-«Локомотив», который состоится в среду 25 сентября, привезли Кубок России.
Спортивный трофей весом 17 кг смогут увидеть все желающие. Сегодня, во вторник 24 сентября, Кубок выставят в торговом центре «Европа». Доступен он будет с 12:00 до 20:00 в атриуме «Москва». Подержать трофей не дадут, но сфотографироваться с ним разрешат.
Кроме того, футболисты Евгений Помазан и Максим Кузьмин проведут автограф-сессию. Начало в 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU