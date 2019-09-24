В Калининград привезли футбольный Кубок России

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-24T14:41:01+03:00

Посмотреть на трофей можно в торговом центре «Европа»

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В Калининград накануне матча «Балтика»-«Локомотив», который состоится в среду 25 сентября, привезли Кубок России.

Спортивный трофей весом 17 кг смогут увидеть все желающие. Сегодня, во вторник 24 сентября, Кубок выставят в торговом центре «Европа». Доступен он будет с 12:00 до 20:00 в атриуме «Москва». Подержать трофей не дадут, но сфотографироваться с ним разрешат.

Кроме того, футболисты Евгений Помазан и Максим Кузьмин проведут автограф-сессию. Начало в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU