"Ганзейский" стиль заразителен: в Симферополе хотят изменить хрущевки по примеру Калининграда

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-24T12:09:32+03:00

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Спикер парламента Крыма Владимир Константинов предложил реализовать проект реновации хрущевок в центре Симферополя "по примеру Калининграда". Об этом сообщает издание "КрымИнформ".

- Нужно посмотреть, что делать с фасадами, - сказал Константинов на заседании госсовета республики. - Особенно в центре города... Мы в Калининграде подсмотрели, как из хрущевок при небольших затратах сделали шикарные проекты фасадов: достроили декоративные фронтоны, сделали декоративную отделку, утеплили их. И получилось ощущение, что из обычной хрущевки сделано совершенно новое здание классического типа. Все города сейчас в этом упражняются, поэтому Симферополю не стоит ждать каких-то особенных команд.

Ранее в сети появлялись кадры новых домов в Рязани, которые также сделаны по примеру "ганзейских" хрущевок на Ленинском проспекте в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU