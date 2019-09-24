2019-09-24T12:33:31+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор: В Калининграде растет число заболевших ОРВИ

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Все больше заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями регистрируют в Калининградской области. Только за минувшую неделю с 16 по 22 сентября отметили увеличение на 18,5% числа заболевших ОРВИ.

- Это характерная особенность для данного периода, что связано с формированием детских организованных коллективов, - уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В то же время интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога на 3,9%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью с симптомами заболевания обратились 4173 человека, в том числе 2499 детей в возрасте до 14 лет.

В инфекционные стационары госпитализировано 27 заболевших острыми респираторными инфекциями, в том числе 25 детей в возрасте до 14 лет. Врачи отмечают, что заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями обусловлена аденовирусами, РС-вирусами, вирусами парагриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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