В Калининградской области усилят антитеррористическую защищенность школ и детсадов

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-24T12:43:07+03:00

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Региональные власти продолжат программу по выделению средств на приобретение дополнительного оборудования и ремонт школ и детских садов. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседание антитеррористической комиссии в Калининградской области.

- На эти цели 100 миллионов зарезервировано. Но если в этом году большая часть средств потрачена на ремонтные работы, то в следующем году основная доля мероприятий будет сконцентрирована на обеспечении антитеррористической защищенности объектов образования, - сказал глава региона.

Алиханов отметил, что региональные власти при помощи силовых структур выстроили систему мер реализации государственной политики в области профилактики терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU