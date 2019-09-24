2019-09-24T12:50:31+03:00
Происшествия

В Калининграде уголовник сорвал с шеи женщины золотое колье

Похищенное украшение грабитель впоследствии подарил своей подруге
Игорь ОРЕХОВ
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Из ночного клуба на улице Карла Маркса 29-летний, ранее неоднократно судимый за кради и грабежи горожанин вышел, когда уже занималась заря. В первых лучах солнца на шее проходившей мимо дамы блеснуло золотое колье. Рефлекс уголовника сработал мгновенно: калининградец ринулся к женщине, сорвал у нее с шеи украшение и пустился наутек. (Кстати, на профессиональном жаргоне такое деяние как раз и называется «рывок» или «хапок»).

Задержали его оперативники угрозыска. Оказавшись в отделе полиции, молодчик сознался в содеянном и сообщил, что колье он презентовал своей марухе… пардон, подруге. Теперь ювелирное изделие ищут, чтобы вернуть законной владелице. В отношении же грабителя возбудили уголовное дело по признакам хорошо знакомой ему статьи 161 УК Российской Федерации с перспективой присесть на 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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