В Калининграде уголовник сорвал с шеи женщины золотое колье
Из ночного клуба на улице Карла Маркса 29-летний, ранее неоднократно судимый за кради и грабежи горожанин вышел, когда уже занималась заря. В первых лучах солнца на шее проходившей мимо дамы блеснуло золотое колье. Рефлекс уголовника сработал мгновенно: калининградец ринулся к женщине, сорвал у нее с шеи украшение и пустился наутек. (Кстати, на профессиональном жаргоне такое деяние как раз и называется «рывок» или «хапок»).
Задержали его оперативники угрозыска. Оказавшись в отделе полиции, молодчик сознался в содеянном и сообщил, что колье он презентовал своей марухе… пардон, подруге. Теперь ювелирное изделие ищут, чтобы вернуть законной владелице. В отношении же грабителя возбудили уголовное дело по признакам хорошо знакомой ему статьи 161 УК Российской Федерации с перспективой присесть на 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU