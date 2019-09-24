2019-09-24T13:03:25+03:00
Общество

В Калининградской области увеличат штрафы за нелегальную торговлю

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство инициировало увеличение штрафов за нелегальную торговлю. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже одобрил комитет Облдумы по безопасности и правопорядку.

Власти планируют увеличить минимальный размер штрафа с трех до четырех тысяч рублей для физических лиц, осуществляющих торговлю в неустановленных местах. Как отметил министр экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков, это уже не первая мера, направленная на борьбу с нелегальной торговлей. Ранее были ужесточены штрафы за нарушение правил размещения нестационарных торговых объектов и торговлю в неположенных местах. Кроме того, муниципалитеты были наделены правом составлять протоколы за несанкционированную торговлю.

− Разработка законопроекта связана с распространением в регионе незаконной торговли вне специально отведенных мест. Такая торговля не только ухудшает облик города, но и наносит значительный ущерб экономике, способствует развитию недобросовестной конкуренции, − сообщил Дмитрий Кусков.

По данным правительства, с 1 января по 14 августа 2019 года в регионе уже составлено 145 протоколов об административных правонарушениях за нелегальную торговлю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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