2019-09-24T13:11:24+03:00
Общество

В Калининградской области появятся 190 мини-рынков для продажи овощей с огорода

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области появятся специально оборудованные торговые точки для жителей, реализующих продукцию с собственных огородов. Об этом сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков.

По его словам, всего в области должно появиться 190 мест, где разместятся шестиметровые прилавки, рассчитанные на 6 − 12 человек.

- Сейчас идет разработка архитектурной концепции. Новые торговые точки планируется разместить в местах, где сейчас ведется несанкционированная торговля, - пообещал глава министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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