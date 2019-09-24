2019-09-24T13:24:03+03:00
Общество

Вице-мэр Калининграда: Вопрос о сохранении двухъярусного моста еще окончательно не решен

По словам Артура Крупина, из-за исторической переправы у проектировщиков есть сложности со строительством новых мостов
Иван МАРКОВ
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Двухъярусный мостДвухъярусный мостФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда у председателя комитета территориального развития и строительства Артура Крупина вновь спросили о судьбу двухъярусного моста.

- Вопрос о сохранении или не сохранении двухъярусного моста еще окончательно не решен, - ответил Крупин. - Конечно, с точки зрения сохранения объекта культурного наследия этот объект защищен законодательством, 73-м Федеральным законом. Но с точки зрения транспортной безопасности ситуация очень сложная, потому что к этому автомобильному мосту, который соединяет Буткова, Железнодорожную и набережную Баграмяна очень сложные транспортные развязки. Для того чтобы соблюсти нормы безопасности и все радиусы поворотов, надо будет проектировщикам постараться.

По словам Крупина, есть вопросы и к перемещению по реке.

- Мы проводили консультации со специалистами, которые занимаются водными перевозками и водным транспортом. Когда на таком небольшом участке в пределах ста метром три моста располагаются, то, конечно, лавировать между опорами очень сложно. Это тоже надо учитывать, - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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