Для болельщиков матча «Балтика»-«Локомотив» организуют бесплатные шаттлы

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-24T13:26:00+03:00

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В среду, 25 сентября, на стадионе «Калининград» состоится матч 1/16 финала кубка России по футболу между «Балтикой» и «Локомотивом». На стадион можно будет добраться на специальных шаттлах, сообщает пресс-служба «Балтики».

- За полтора часа до начала в 18:30 с самого центра города (остановка «Родина-мать») вы сможете отправиться на стадион совершенно бесплатно. После финального свистка автобусы отвезут болельщиков обратно, - говорится в сообщении клуба.

Начало матча в 20:30.

ИСТОЧНИК KP.RU