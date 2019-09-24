Для болельщиков матча «Балтика»-«Локомотив» организуют бесплатные шаттлы
.Фото: fc-baltika.ru
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В среду, 25 сентября, на стадионе «Калининград» состоится матч 1/16 финала кубка России по футболу между «Балтикой» и «Локомотивом». На стадион можно будет добраться на специальных шаттлах, сообщает пресс-служба «Балтики».
- За полтора часа до начала в 18:30 с самого центра города (остановка «Родина-мать») вы сможете отправиться на стадион совершенно бесплатно. После финального свистка автобусы отвезут болельщиков обратно, - говорится в сообщении клуба.
Начало матча в 20:30.
ИСТОЧНИК KP.RU