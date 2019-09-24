На матч «Балтика»-«Локомотив» в Калининграде продано 13 тысяч билетов

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-24T13:42:05+03:00

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На матч «Балтика»-«Локомотив», который пройдет на стадионе «Калининград» в среду 25 сентября, продано 13 тысяч билетов. Об этом во вторник 24 сентября рассказал руководитель отдела развития ФК «Балтика» Юрий Аракелян.

- К нашему удивлению самые дорогие билеты разошлись быстро, их практически не осталось. Остался 1 процент ВИП-билетов. Билетов первой категории осталось порядка 8 процентов, - сказал Юрий Аракелян. - У нас большой подъем пошел после того, как «Локомотив» обыграл «Байер».

Юрий Аракелян отметил, что также результаты игры «Балтики» подталкивают болельщиков и побуждают идти на стадион.

– Наши ребята своими результатами доказывают, что Калининград это футбольный город и что они готовы противостоять любому сопернику. Матч с «Ротором» это вообще был триллер, когда было очень многое против нас. Мы играли не только против футбольного клуба «Ротор» - их было чуть больше... Наши мужики доказали. И люди видят желание в глазах футболистов, это подхлестывает продажи.

Напомним, в Калининград накануне игры «Балтика» - «Локомотив» привезли Кубок России.

ИСТОЧНИК KP.RU