В Калининграде собирают добровольцев для уборки мусора на берегу моря в Балтийске и Светлогорске
В Калининграде пройдет акция «За чистое море», которую проводят уже 15 лет. На этот раз в четверг 26 сентября около 200 ребят из КМРК, 49 лицея, КМЛ и 38 школы, отправятся в Балтийск и Светлогорск на уборку мусора.
Как рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана, который организовывает мероприятие, акция приурочена во Всемирный день моря. К участию приглашают неравнодушных жителей региона. Старт – в 9:15 от Главного корпуса Музея Мирового океана.
- Вы можете и самостоятельно выбрать время и место – берег ручья, озера, реки или моря, чтобы превратить их в чистый и ухоженный уголок, - говорят организаторы.
По вопросам участия можно звонить по телефону 34-02-44.
ИСТОЧНИК KP.RU