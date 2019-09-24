2019-09-24T14:00:37+03:00
Общество

В Калининграде собирают добровольцев для уборки мусора на берегу моря в Балтийске и Светлогорске

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Музей мирового океана
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В Калининграде пройдет акция «За чистое море», которую проводят уже 15 лет. На этот раз в четверг 26 сентября около 200 ребят из КМРК, 49 лицея, КМЛ и 38 школы, отправятся в Балтийск и Светлогорск на уборку мусора.

Как рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана, который организовывает мероприятие, акция приурочена во Всемирный день моря. К участию приглашают неравнодушных жителей региона. Старт – в 9:15 от Главного корпуса Музея Мирового океана.

- Вы можете и самостоятельно выбрать время и место – берег ручья, озера, реки или моря, чтобы превратить их в чистый и ухоженный уголок, - говорят организаторы.

По вопросам участия можно звонить по телефону 34-02-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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