"Черная жемчужина" покинула Балтийск и отправилась в сторону Польши

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-24T14:27:52+03:00

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Крупнейшая в мире яхта "Черная жемчужина" во вторник, 24 сентября, в 11:48 покинула Балтийск и взяла курс на Польшу. Об этом сообщил корреспондент "КП", находящийся на месте события.

Напомним, "Черная жемчужина" - 106-метровая парусная яхта, использующая энергию солнца и ветра, по версии «The World's Superyacht Awards» была названа лучшим парусником 2019 года. Издание «SuperYacht Times» назвало «Черную жемчужину» одной из самых инновационных яхт в мире. Собственник судна - бизнесмен Олег Бурлаков (сооснователь и бывший акционер тюменской нефтяной компании «Бурнефтегаз»), потративший на нее более 250 миллионов евро.

Как стало известно «Комсомолке» из источника, знакомого с ситуацией, яхта прибыла в Калининградскую область не просто так.

- У Бурлакова какие-то дела с оборонкой, он встречался с представителями Объединенной судостроительной корпорации и в Питере, и у нас (в АО «Балтийский завод» и ПСЗ «Янтарь»), - сообщил источник.

Правда, в судостроительном заводе "Янтарь" эту информацию не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU