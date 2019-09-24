На Окружной дороге случилось ДТП, пострадал мотоциклист

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-24T14:25:30+03:00

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В Калининграде на Окружной дороге между магазином «Робинзон» и улицей Горького во вторник 24 сентября случилось ДТП. Пострадал мотоциклист. Об этом рассказывают в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», где выложено видео с места аварии.

По словам очевидцев, мужчина на автомобиле «Фольскваген Поло» выезжал на Окружную со второстепенной дороги, когда в него врезался мотоциклист.

- Мотоциклист ехал между рядами и впилился ему прямо в бочину. Мотоциклист живой, все нормально. Мы его перенесли дороги на обочину, он в сознании, все воспринимает адекватно, - рассказывает очевидец, который записал видеоролик с места ДТП.

«Скорая помощь» приехала на место ДТП оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU