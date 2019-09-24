Крупин: РЖД могут поднять вопрос о судьбе двухъярусного моста, но резких движений делать не будут

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-24T14:45:47+03:00

По словам вице-мэра Калининграда, в администрации поняли, что «мост интересен городу»

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Во вторник журналисты, не выдержав бесконечных недомолвок по поводу судьбы двухъярусного моста, решили спросить у председателя комитета территориального развития и строительства Артура Крупина, кто все-таки будет принимать окончательное решение о сносе или сохранении переправы.

- Пока так вопрос даже не стоит, - ответил Крупин. – Мы прекрасно понимаем, что мост интересен городу. Этот вопрос еще предстоит более детально обсуждать. Но этот вопрос затрагивает интересы не только города, но и всей Калининградской области, поэтому, я думаю, на уровне правительства консультации будут проводиться.

Тем не менее, Крупин заметил, что поднять вопрос о судьбе переправы могут в РЖД.

- Они понимают отношение калининградцев, поэтому резких движений делать не будут, хотя, они имеют право, как собственники, совершать юридически значимые действия, - заметил чиновник.

Однако, по словам Крупина, мост был включен в реестр объектов культурного наследия «так себе», «в отсутствие необходимых документов».

- Уже потом появилась историко-культурная экспертиза, были определены предметы охраны и так далее, - заметил вице-мэр, добавив, что «единственный путь сохранения двухъярусного моста - приспособление его к современному использованию».

ИСТОЧНИК KP.RU