В Калининграде планируют построить дамбу, препятствующую затоплению поселка Прегольский

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-24T15:06:57+03:00

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Во вторник на оперативном совещании в мэрии Калининграда председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин заявил, что его сотрудники начали проектировать дамбу, способную спасти от подтоплений поселок Прегольский.

- Там очень часто бывают явления, связанные с подтоплением, - объяснил Крупин. - Есть угроза стабильного доступа к этому микрорайону. Конечно, город озаботился этим вопросом, и по решению главы мы приступили к первому этапу разработки градостроительной документации, чтобы в будущем полностью сформировать берегозащитные сооружения. Но их проект и все, что связано с гидротехникой, это достаточно серьезные и дорогостоящие инженерные сооружения. Пока финансирование на их реализацию ни в одной программе не предусмотрено.

Однако, по словам Крупина, без документации планировки территории мэрия даже не сможет зайти с этим объектом на госэкспертизу. Что же касается стоимости проекта, то ее Крупин также назвать затруднился, сославшись на то, что она может быть определена лишь на стадии рабочего проектирования.

ИСТОЧНИК KP.RU