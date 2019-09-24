2019-09-24T15:17:10+03:00
Спорт

Матч «Балтика»-«Локомотив» проведут в стилистике игры «Mortal Kombat»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Матч «Балтика»-«Локомотив», который пройдет в среду 25 сентября на стадионе «Калининград», проведут в стилистике игры «Mortal Kombat». Об этом рассказал журналистам руководитель отдела развития ФК «Балтика» Юрий Аракелян.

- Мы не хотели подходить к вопросу традиционно и проводить обычный матч. Поэтому запланировали интересные вещи. В начале матча, после обратного отсчета, у нас будет звуковая подложка: «Round one! Fight!». Перед вторым таймом: «Round two! Fight!». Подложка на табло на стадионе будет в стиле «Mortal Kombat», - говорит он.

Кроме того, «Балтика» подготовила специально к матчу 50 памятных футболок, на которых изображен тренер «Локомотива» Юрий Семин с нунчаками и тренер «Балтики» Евгений Калешин в образе героя «Mortal Kombat» по имени Барака.

- Это такие фишки, которые многие команды могли бы использовать, но это, к сожалению, не совсем развито в России. Если в европейские страны поехать, то они стараются к каждому матчу что-то интересное сделать. В этом плане у нас в стране я могу выделить работу клуба «Ростов». Это очень хороший вектор развития в плане коммерции. Футбольные клубы должны зарабатывать за счет интересных штук, - сказал Юрий Аракелян.

В вечер игры на стадионе «Калининград» на трибуне «В» хотят отключить подсветку, чтобы организовать лазерную проекцию с Кубком России.

- Все это хотим обыграть в стиле «Mortal Kombat». Забежим вперед – у нас даже заготовлено Fatality, но его мы сможем продемонстрировать только в случае победы, на которую мы очень рассчитываем. Такое решение было принято, чтобы как-то было веселее, чтобы людей задействовать. Потому что игра «Mortal Kombat» культовая, в нее многие играли, - заключил Юрий Аракелян.

Напомним, накануне матча «Балтика»-«Локомотив» в Калининград привезли Кубок России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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