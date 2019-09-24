2019-09-24T15:23:41+03:00
Общество

Вице-мэр Калининграда о торговцах у гостиницы «Калининград»: Они оттуда уйдут, чего бы нам это ни стоило

По словам Евгения Чернышева, на продавцов-нелегалов составлено уже больше 20 протоколов
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал, что его сотрудники составили уже более 20 протоколов на предпринимателей-нелегалов, торгующих в арке у гостиницы «Калининград».

- Это одни и те же лица, у них разные продавцы, - заявил Чернышев. – Я с ними лично много раз общался. Также я лично присутствовал, когда вывозили этот автомобиль. Люди там не адекватные, они абсолютно не понимают никаких слов. По количеству взысканных штрафов мы сейчас обратились в адрес мировых судей, чтобы они нам эту информацию предоставили. Но, резюмируя, скажу: это не адекватные люди абсолютно, с ними говорить дальше бесполезно, с ними надо действовать радикально. Это первая точка в нашем плане по изъятию товаров и средств торговли. И они оттуда уйдут, чего бы нам это ни стоило.

По словам Чернышева, арку уже несколько раз благоустраивали, но «после торговых дней беззаконников, там постоянно грязно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградский зоопарк привезли ленивца
В Калининграде стартует турнир по настольному теннису «Янтарная ракетка»
В Калининграде начали включать отопление в школах и детсадах
Калининград попал в топ-5 лучших городов для отдыха в середине осени
Матч «Балтика»-«Локомотив» проведут в стилистике игры «Mortal Kombat»
В Калининграде планируют построить дамбу, препятствующую затоплению поселка Прегольский
Крупин: РЖД могут поднять вопрос о судьбе двухъярусного моста, но резких движений делать не будут
На Окружной дороге случилось ДТП, пострадал мотоциклист
"Черная жемчужина" покинула Балтийск и отправилась в сторону Польши
В Калининграде собирают добровольцев для уборки мусора на берегу моря в Балтийске и Светлогорске
На матч «Балтика»-«Локомотив» в Калининграде продано 13 тысяч билетов
Для болельщиков матча «Балтика»-«Локомотив» организуют бесплатные шаттлы
Вице-мэр Калининграда: Вопрос о сохранении двухъярусного моста еще окончательно не решен
В Калининградской области появятся 190 мини-рынков для продажи овощей с огорода