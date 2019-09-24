Вице-мэр Калининграда о торговцах у гостиницы «Калининград»: Они оттуда уйдут, чего бы нам это ни стоило

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-24T15:23:41+03:00

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал, что его сотрудники составили уже более 20 протоколов на предпринимателей-нелегалов, торгующих в арке у гостиницы «Калининград».

- Это одни и те же лица, у них разные продавцы, - заявил Чернышев. – Я с ними лично много раз общался. Также я лично присутствовал, когда вывозили этот автомобиль. Люди там не адекватные, они абсолютно не понимают никаких слов. По количеству взысканных штрафов мы сейчас обратились в адрес мировых судей, чтобы они нам эту информацию предоставили. Но, резюмируя, скажу: это не адекватные люди абсолютно, с ними говорить дальше бесполезно, с ними надо действовать радикально. Это первая точка в нашем плане по изъятию товаров и средств торговли. И они оттуда уйдут, чего бы нам это ни стоило.

По словам Чернышева, арку уже несколько раз благоустраивали, но «после торговых дней беззаконников, там постоянно грязно».

ИСТОЧНИК KP.RU