Калининград попал в топ-5 лучших городов для отдыха в середине осени
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Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых популярных российских городов для отдыха в середине осени. Калининград занял в списке четвертое место, уступив Санкт-Петербургу, Москве и столице Карелии Петрозаводску. На пятом месте расположился Краснодар.
Стоимость жилья в Калининграде, по данным Tvil.ru, составляет 1471 рубль в сутки. Это самый низкий показатель среди всех городов лидирующей пятерки.
ИСТОЧНИК KP.RU