В Калининграде начали включать отопление в школах и детсадах

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-24T15:50:45+03:00

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Отопительный сезон стартовал в некоторых социальных учреждениях Калининграда. Как сообщает пресс-служба мэрии, тепло дали в 23 детских сада, 5 школ и 4 городские больницы.

- Для того чтобы там включить центральное отопление, понадобились заявления от их руководителей (и, разумеется, техническая возможность), - отметили в администрации города.

Остальным горожанам советуют внимательно следить за термометром. Напомним, отопление включают, в случае, если среднесуточная температура продержится на отметке 8 градусов и ниже в течение 5 дней.

В мэрии Калининграда подсчитали, что в понедельник 23 сентября среднесуточная температура воздуха в городе была на уровне +13,2°С. Так что говорить о массовом включении отопления пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU