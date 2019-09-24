В Калининграде стартует турнир по настольному теннису «Янтарная ракетка»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-24T16:41:01+03:00

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В Калининграде на этой неделе пройдет Международный турнир по настольному теннису «Янтарная ракетка - 2019».

«Янтарная ракетка 2019»: подробности 00:00 00:00

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» вице-президент Калининградской областной федерации настольного тенниса Георгий Рубинштейн, в этом году за призовые (835 тысяч рублей) будет соревноваться рекордное количество участников - 215 спортсменов из 11 стран.

- Самое громкое имя среди гостей - это Петр Корбел, легенда европейского настольного тенниса из Чехии участник пяти Олимпиад, бронзовый призер чемпионата мира 1991 года в команде. В настоящий момент играющий тренер клуба «Острава». Приедут Максим Чаплыгин (бронзовый призер чемпионата страны этого года), Максим Шмырев, который раз двадцать был чемпионом страны, - рассказал Рубинштейн.

Восьмой международный турнир по настольному теннису «Янтарная ракетка - 2019» начнется 25 сентября матчами юношей и девушек. 27 сентября в 14.00 - официальное открытие турнира, а 29 сентября состоятся финальные матчи во всех категориях, церемония награждения и официальное закрытие турнира. Все пройдет в спортивном зале ДЮСШ-7, Московский пр-т 169а (ориентир — стадион "Красная звезда"). Вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU