В Калининградский зоопарк привезли ленивца
В коллекции Калининградского зоопарка впервые появился двупалый ленивец (населяют тропические леса Южной Америки). Молодую самку причудливого животного привезли к нам из Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба зоопарка, клички у новенькой пока нет. Самка ленивца родилась в 2018 году в Екатеринбурге у пары двупалых ленивцев, которые ранее уже приносили потомство. Специалисты Калининградского зоопарка планируют подобрать ей пару.
В рационе ленивцев свежие листья малины, яблони, желтой акации, виноград и другие фрукты. Воду они получают, слизывая влагу со своей шерсти.
Сейчас ленивец находится на карантине. После его окончания животное переведут в Дом тропических птиц.
В Калининградский зоопарк привезли ленивца.
ИСТОЧНИК KP.RU