2019-09-24T16:53:11+03:00
Дом. Семья

В Калининградский зоопарк привезли ленивца

Александр КАТЕРУША
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В коллекции Калининградского зоопарка впервые появился двупалый ленивец (населяют тропические леса Южной Америки). Молодую самку причудливого животного привезли к нам из Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, клички у новенькой пока нет. Самка ленивца родилась в 2018 году в Екатеринбурге у пары двупалых ленивцев, которые ранее уже приносили потомство. Специалисты Калининградского зоопарка планируют подобрать ей пару.

В рационе ленивцев свежие листья малины, яблони, желтой акации, виноград и другие фрукты. Воду они получают, слизывая влагу со своей шерсти.

Сейчас ленивец находится на карантине. После его окончания животное переведут в Дом тропических птиц.

В Калининградский зоопарк привезли ленивца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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