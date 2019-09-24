2019-09-24T17:31:16+03:00
Общество

Мэрия Калининграда готовит спецоперацию по избавлению города от нелегальной торговли лепешками и очками

Иван МАРКОВ
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Нелегальная торговля очками у Центрального рынкаНелегальная торговля очками у Центрального рынкаФото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде на сегодняшний день есть только одна уличная торговая точка, где можно легально торговать очками (в Центральном парке культуры и отдыха), однако в городе существует множество торговцев, занимающихся этим видом деятельности нелегально. Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал, как его сотрудники собираются с этим бороться.

- Все остальное – это торговля незаконная, - заявил Чернышев. – Мы знаем этого предпринимателя, мы уже обратились в комитет экономики и финансов, чтобы они рассмотрели возможность увеличения торговых мест, в том числе и для этого предпринимателя. Что касается улицы Черняховского рядом с Центральным рынком, он там уже устроил какую-то барахолку с этими очками. Напротив – лепешки. С ними органы полиции борются уже достаточно давно, и там постоянно происходят изъятия. Они изымают тележку, потом смотрят в камеры видеонаблюдения, а они уже там стол поставили. Забирают стол – они подвозят что-то третье. Там предстоит целая спецоперация. Тут должны быть задействованы и полиция, и минэкпром, и все, кто может принимать в этом участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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