В Калининграде ветеранам вручили медали в честь 75-летия освобождения Беларуси

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-24T17:59:14+03:00

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В Калининграде ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали в честь 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Награду получили 10 человек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, медали ветеранам вручил руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Калининграде Сергей Молунов. Он напомнил, что 3 июля 1944 года от немецкой оккупации был освобожден Минск.

- Победа досталась дорогой ценой: почти три миллиона граждан погибли, более двухсот городов превратились в руины. Венцом сопротивления по освобождению от немецких захватчиков стала операция «Багратион». Благодарен вам, её участникам, за неоценимый вклад в общее дело и проявленный героизм, – сказал Сергей Молунов.

Сегодня на территории Калининградской области проживают 80 человек, принимавших участие в операции «Багратион».

ИСТОЧНИК KP.RU