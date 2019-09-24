В Калининграде ветеранам вручили медали в честь 75-летия освобождения Беларуси
В Калининграде ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали в честь 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Награду получили 10 человек.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, медали ветеранам вручил руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Калининграде Сергей Молунов. Он напомнил, что 3 июля 1944 года от немецкой оккупации был освобожден Минск.
- Победа досталась дорогой ценой: почти три миллиона граждан погибли, более двухсот городов превратились в руины. Венцом сопротивления по освобождению от немецких захватчиков стала операция «Багратион». Благодарен вам, её участникам, за неоценимый вклад в общее дело и проявленный героизм, – сказал Сергей Молунов.
Сегодня на территории Калининградской области проживают 80 человек, принимавших участие в операции «Багратион».
ИСТОЧНИК KP.RU