В Калининграде волонтеров обучат поиску пропавших людей

СЕГОДНЯ 18:50 2019-09-24T18:50:18+03:00

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Принято решение о создании регионального ресурсного центра по обучению добровольцев. Поручение было дано президентом России.

Как сообщил руководитель регионального агентства по делам молодежи Денис Калиновский, уже организовано взаимодействие волонтеров с поисковыми объединениями региона, проводятся круглые столы и секции по вопросам поиска пропавших людей.

Учиться волонтеры будут на базе областного Центра развития добровольчества. Обучение будут проводить специалисты различных ведомств.

Среди направлений, которые будут изучать волонтеры – «Картография», «Оказание первой помощи пострадавшим», а также взаимодействие волонтеров с легкой гражданской авиацией при проведении поисково-спасательных работ и др.

В правительстве отметили, что сегодня на территории региона действуют две волонтёрские организации – Калининградская региональная молодёжная общественная организация по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «Центр поиска пропавших людей – Калининград» и Региональная ассоциация «Калининградский отдельный поисковый отряд «Твори Добро».

ИСТОЧНИК KP.RU