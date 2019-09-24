2019-09-24T20:04:36+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, какие улицы будут ремонтировать на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на улице Горького заканчивается подготовка к устройству верхнего слоя по второй, чётной стороне дороги – укладка асфальта запланирована на пятницу. Одновременно продолжаются работы и на тротуаре – на 300-метровом участке от ул. Верещагина до почты по новому асфальту уже идут пешеходы. Дорожники рассчитывают до выходных довести новый тротуар до кольца на ул. Гайдара. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Следующий этап ремонта ул. Горького – от ул. Озёрной до ул. Первомайской.

Подготовлены карты для ямочного ремонта ул. Сусанина, на ул. Согласия идёт подготовка основания тротуара и парковки напротив дворца спорта «Янтарный». Также в стадии подготовки основание будущей парковки на ул. Карамзина – между школой №56 и новым корпусом детского сада-яслей №57. Тротуар вдоль школьного стадиона уже готов к укладке плитки.

На Тенистой аллее строители установили бортовой камень будущего тротуара и начали выкладывать плитку на подъёме к церкви. Дальше рабочие готовят «корыто» под тротуар вдоль частных домов с обустройством выездов.

Тенистая аллея проходит по сложному рельефу, со спусками и подъёмами, с перекрёстками и поворотами, здесь в связи с новостройками растёт поток частного транспорта, ходит автобус, для которого также необходимо обустроить заездные карманы. Здесь расположена школа №19, и тротуар – не только элемент благоустройства, но и безопасности детей.

В мэрии добавили, что для того, чтобы обеспечить максимальное разделение тротуара и проезжей части, проектом предусмотрен снос 21 дерева на обочине. На каждое дерево получен порубочный билет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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