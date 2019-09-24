Очевидцы помогли задержать пьяную калининградку за рулем «Рено»
.Фото: Госавтоинспекция
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Днем в полицию позвонил очевидцев и рассказал, на улице Буткова в Калининграде за рулем «Рено» находится пьяная женщина. На место выдвинулся экипаж ГИБДД, в ходе патрулирования полицейские обнаружили и задержали машину.
За рулем находилась 48-летняя женщина, которой предложили пройти медосвидетельствование.
Показания прибора составили 0,780мг/литр. На пьяную даму завели административное дело, ее оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишат прав на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU