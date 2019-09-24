2019-09-24T20:20:13+03:00
Общество

Двум жителям Краснознаменска грозит до 5 лет за браконьерство

Виктор Сергеев
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В Краснознаменском районе задержали двоих мужчин за незаконную охоту. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Браконьеры добыли и разделали туши двух косуль в пяти километрах от поселка Неманское. Мясо они успели погрузить в машину, после чего их задержали.

- Полицейские изъяли у задержанных две туши животных, а также гладкоствольное ружье. Как пояснили мужчины, оружие они нашли в лесу, отметили в пресс-службе УМВД.

В ведомстве отметили, что за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору предусмотрено наказание в виде ареста на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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