Калининградец погасил миллионный долг после ареста дорогого «Мерседеса»
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Калининградский предприниматель погасил миллионный долг только после ареста своего имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.
На 48-летнего мужчину завели 18 исполнительных производств о взыскании бюджетных задолженностей, однако он не спешил платить по долгам. Чтобы его «простимулировать», приставы арестовали автомобиль должника - «Mersedes-Benz GL350», 2013 г.
После этого предприниматель нашел деньги и погасил миллионную задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU