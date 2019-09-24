Калининградец погасил миллионный долг после ареста дорогого «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 20:46 2019-09-24T20:46:05+03:00

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Калининградский предприниматель погасил миллионный долг только после ареста своего имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

На 48-летнего мужчину завели 18 исполнительных производств о взыскании бюджетных задолженностей, однако он не спешил платить по долгам. Чтобы его «простимулировать», приставы арестовали автомобиль должника - «Mersedes-Benz GL350», 2013 г.

После этого предприниматель нашел деньги и погасил миллионную задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU