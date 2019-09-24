Со среды снова меняется схема движения по Гурьевской развязке

СЕГОДНЯ 21:13 2019-09-24T21:13:34+03:00

Изменить размер текста: A A

С 25 сентября меняется движение по Гурьевской развязке. Как сообщили в компании "ВАД", которая занимается строительством Северного обхода Калининграда, движение будет осуществляться по временной схеме.

- При движении обращайте внимание на указатели направлений, - добавили в компании.

В компании также напомнили, что продолжается реконструкция развязки Северного обхода и ул. А.Невского. В настоящее время на развязке закрыт для движения только один съезд в строну Гурьевска, объезд предусмотрен по ул. Краснокаменной.

- В связи с устройством верхнего слоя покрытия могут в вводиться оперативные изменения в организацию движения, в связи с чем, приносим извинения за предоставленные неудобства, - отметили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU