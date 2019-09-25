Ремонт ж/д переезда в Чкаловске продлится до конца сентября

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-25T10:09:58+03:00

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До конца сентября продлятся ремонтные работы на железнодорожном переезде в Чкаловске. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, речь идет об асфальтировании прилегающих к железнодорожному переезду участков улицы Габайдулина.

- Пропуск автомобилей организован по одной полосе улицы, - отмечают в КЖД.

Работы продлятся до 1 октября, водителям автотранспортных средств рекомендуется планировать маршруты поездок с учетом информации о ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU