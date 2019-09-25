2019-09-25T10:09:58+03:00
Общество

Ремонт ж/д переезда в Чкаловске продлится до конца сентября

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

До конца сентября продлятся ремонтные работы на железнодорожном переезде в Чкаловске. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, речь идет об асфальтировании прилегающих к железнодорожному переезду участков улицы Габайдулина.

- Пропуск автомобилей организован по одной полосе улицы, - отмечают в КЖД.

Работы продлятся до 1 октября, водителям автотранспортных средств рекомендуется планировать маршруты поездок с учетом информации о ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Время в пути поезда «Янтарь» сократят почти на полчаса
Калининградская облдума одобрила повышение зарплат депутатам и чиновникам
Очевидцы: На трассе Калининград-Балтийск пьяный водитель устроил ДТП
В Калининграде для съемок нового фильма о 70-х годах ищут актеров массовки
В мэрии рассказали, сколько автомобилей ежедневно прибывает в Калининград из соседних муниципалитетов
В ГИБДД сообщили обстоятельства ДТП с мотоциклистом на Северном обходе
В Зеленоградске водитель уходил от погони ГИБДД на скорости свыше 150 км/ч
Под Калининградом «Ауди» съехала в кювет и перевернулась, водитель в больнице
В Калининграде во вторник сбили школьника и пенсионерку
Президент ЦСКА: Калининград - это иделальная локация
В Калининграде наградили школьниц, предотвративших несчастный случай с ребенком
На балтийском шоссе легковушка съехала в кювет, есть пострадавшие
Власти Калининграда прогнозируют снижение жилищного строительства в городе