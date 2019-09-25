СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-25T10:19:58+03:00

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Региональные власти выделят дополнительные средства на поддержку ведущих калининградских спортсменов.

В частности, в список спортсменов, получающих единовременные и ежемесячные выплаты, планируется включить спортсменов, завоевавших призовые места на чемпионатах России по олимпийским видам спорта, а также чемпионатах Европы и России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Кроме этого включить в категорию ведущих спортсменов призёров нового международного спортивного состязания – Европейских игр.

- В нашем регионе большое внимание уделяется развитию адаптивных видов спорта. В последние годы калининградские спортсмены по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта стабильно показывают высокие результаты на официальных спортивных мероприятиях международного и всероссийского уровня, – сообщила первый заместитель министра спорта Анжела Тарасевич.

Сейчас установлены единовременные и ежемесячные денежные выплаты ведущим спортсменам Калининградской области, являющихся призёрами и участниками Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, призерами чемпионатов мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, призёрами чемпионатов Европы по олимпийским видам спорта, призёрами Всемирных универсиад, а также тренерам ведущих спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU