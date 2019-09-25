2019-09-25T10:24:12+03:00
Общество

В Калининграде задержали троих квартирных воров

Виктор Сергеев
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В Калининграде задержали группу квартирных воров, занимавшихся кражами из новостроек. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Трое подозреваемых проникали в квартиры, хозяева которых были на работе, обыскивали помещения и забирали ценные вещи и деньги.

- Они пользовались перчатками и скрывали свои лица под медицинскими масками, чтобы случайные свидетели не могли их опознать. Кроме того, подозреваемые старались не нарушать порядок в доме, чтобы владельцы обнаруживали пропажу как можно позднее, и полицейским было сложнее выйти на след похитителей, - отметила Светлана Поставничая.

Сокрытия сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников после того как они похитили из квартиры на улице Глинки ценностей на 250 тысяч рублей. В результате обысков по местам жительства задержанных часть похищенного была изъята.

По ходатайству следствия задержанных отправили под арест, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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