2019-09-25T10:27:08+03:00
Общество

На Куршской косе пройдут Дни наблюдения за птицами

Орнитологическая акция намечена на 6 октября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Ежегодные наблюдения за птицами на Куршской косе состоятся 6 октября. В национальном парке в первое воскресенье октября можно будет не только понаблюдать за птицами, но и поиграть и принять участие в экологической акции.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, Дни наблюдения приурочены к осенней миграции птиц.

Желающих принять участие в акции ждут в 9 утра 6 октября на территории Визит-центра (14,7 км Куршской косы).

В рамках акции откроется выставка, пройдет лекция о птицах и флешмоб, серия игр и мастер-классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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