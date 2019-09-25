На Куршской косе пройдут Дни наблюдения за птицами
Орнитологическая акция намечена на 6 октября
.Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Ежегодные наблюдения за птицами на Куршской косе состоятся 6 октября. В национальном парке в первое воскресенье октября можно будет не только понаблюдать за птицами, но и поиграть и принять участие в экологической акции.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, Дни наблюдения приурочены к осенней миграции птиц.
Желающих принять участие в акции ждут в 9 утра 6 октября на территории Визит-центра (14,7 км Куршской косы).
В рамках акции откроется выставка, пройдет лекция о птицах и флешмоб, серия игр и мастер-классов.
ИСТОЧНИК KP.RU