Под Светлогорском в ДТП пострадал мотоциклист
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Во вторник вечером под Светлогорском в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла в районе автобусной остановки за поворотом на поселок. Там столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.
По предварительным данным, мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU