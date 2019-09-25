СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-25T10:30:53+03:00

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Во вторник вечером под Светлогорском в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в районе автобусной остановки за поворотом на поселок. Там столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

По предварительным данным, мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU